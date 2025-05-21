Россиянам дали советы, во что сейчас вложиться, чтобы через 10 лет разбогатеть

Как с умом потратить деньги, чтобы лет через 10 получить с этого хорошую выгоду, рассказала инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Эксперт рекомендует обращать внимание на активы, которые с годами не портятся и имеют потенциал роста.

"Один из классических вариантов — это золото. Этот драгоценный металл исторически считается защитным активом. В периоды экономической нестабильности золото сохраняет свою стоимость или даже растет в цене, что делает его надежным средством сохранения капитала", — сообщила Кузнецова. При этом инвестиционный советник отметила, что просто купить золотые украшения — не верный ход, чтобы извлечь максимальную выгоду, вкладываться следует в инвестиционные монеты или слитки с высокой пробой.

Также за 10 лет точно поднимутся в цене антиквариат и предметы искусства. Но тут не обойтись без знаний и умения выбирать действительно ценные вещи.

Женщинам Кузнецова рекомендует покупать брендовые сумки и аксессуары класса люкс. Ограниченные выпуски моделей от известных модных домов, такие как Hermès или Chanel, со временем только растут в цене, являясь уникальным товаром.

"Недвижимость остается одним из самых понятных и популярных способов вложения средств. Здесь стоит обратить внимание на перспективные районы, как в пределах вашей страны, так и за рубежом", — напомнила эксперт.

Можно вкладывать средства и в коллекционные автомобили. Как настоящие произведения искусства, с годами они только дорожают. Тут стоит обратить внимание в машины, выпущенные ограниченными тиражами.

"Наконец, нельзя забывать о классических финансовых инструментах — акциях крупных компаний. За десятилетний период акции технологических гигантов или перспективных компаний из развивающихся отраслей могут принести значительную прибыль", — заявила Кузнецова.

Эксперт призывает не вкладывать все средства во что-то одно, лучше разделить капитал. Часть разместить в золоте для защиты от инфляции, другую часть, например, в недвижимость для роста стоимости, если добавить еще коллекционные активы, этим вы повысите инвестиционный потенциал, передает "Газета.ру".