Отправка румынских войск на Украину в составе миротворческих сил неуместна. Такую позицию изложил избранный румынский президент Никушор Дан.

Как отметил политик в интервью Politico, он поддерживает европейские усилия по укреплению безопасности континента, однако "быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, — нет".

Дан пояснил, что не поддерживает идею отправки румынских военных на Украину "из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией".

Москва не раз подчеркивала, что категорически возражает против появление иностранных бойцов на украинской земле, в том числе под видом миротворцев — такие военные могут стать законной целью для ВС России.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что изучается возможность размещения военнослужащих армий Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. Эти четыре государства, как утверждали в Вашингтоне, сформируют "силы устойчивости". Впрочем, в Польше поспешили откреститься от таких намерений.

Западные эксперты признали отсутствие стратегического смысла в идее размещения миротворческого контингента Великобритании и стран ЕС на Украине. Они подчеркивают: грань между сдерживанием и приглашением к нападению очень тонкая.