В Подмосковье увеличат штрафы за проезд по чужой соцкарте

Размер штрафа за проезд по чужой социальной карте на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Подмосковья может вырасти почти в два раза.

Сумму штрафа с 2,5 тысячи рублей до четырех тысяч предложил увеличить председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

"В первую очередь, такое нововведение позволит исключить случаи использования чужой социальной карты жителя Московской области другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте", - сообщил агентству "Москва".

Инициатива будет рассмотрена на заседании Мособлдумы 22 мая.

В Москве уже действует штраф за использование чужой социальной или льготной карты в размере четырех тысяч рублей.