Анастасия Волочкова расстается с самым дорогим из-за острой потребности в деньгах

Анастасия Волочкова продала 200-метровую квартиру в центре Санкт-Петербурга, которую около 20 лет назад ей подарил бизнесмен Сулейман Керимов. Балерина не раз уверяла, что эти апартаменты очень многое значат для нее.

Артистка просила за 6-комнатное жилье в дворцовом стиле 200 миллионов. Цена оправдывалась площадью и расположением квартиры, — из окон открывается вид на площадь Искусств, а в нескольких метрах Михайловский дворец и Русский музей.

Интересно, что Волочкова пыталась скрыть факт продажи этой недвижимости. Она публично опровергала намерение расстаться с роскошными апартаментами. "Продавать я ее не собираюсь. Вы же знаете, как мне дорога эта квартира", — уверяла Анастасия.

Теперь же издание "СтарХит" уверяет, что Волочкова рассталась с самым дорогим напоминанием о романе с Керимовым. Журналистам удалось узнать, что экс-прима Большого театра выручила за квартиру порядка 165 миллионов рублей. Сделку о продаже Волочкова заключила в апреле, незадолго до свадьбы единственной дочери Ариадны.

"Вероятнее всего, причина продажи — острая потребность в деньгах. Состоятельных кавалеров у нее давненько не наблюдалось. Анастасия же на свои средства много лет устраивает благотворительные концерты по стране, она не может жить без сцены. Но их организация требует немалых вложений", — рассказал осведомленный источник.