Даже на конкурсе идиотов украинские националисты, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны, заняли бы второе место. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин.

Президент посетил Курскую область – впервые после полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ) — и встретился с волонтерами в гуманитарном штабе.

Участник спецоперации и руководитель гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта Александр Касауров рассказал главе государства, что боевики ВСУ специально бьют по памятникам Второй мировой войны.

В ответ Владимир Путин заявил, что это подтверждает — в рядах ВСУ воюют люди с идеологией неонацизма, которые "даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место". Как подчеркнул президент России, "делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть" (цитаты по РИА Новости).

Украинские националисты открыто демонстрируют ненависть к святыням россиян, выбирая мишенями для своих ударов не только исторические памятники, но и храмы.

В Белгородской области ВСУ с беспилотников сбросили на колокольню и церковь Иоанна Предтечи комплекса "Новый Иерусалим" взрывное устройство. Когда пожарные и добровольцы попытались спасти святыню, враг продолжил атаки с помощью БПЛА, чтобы не подпустить людей к комплексу — он сгорел. Однако белгородский губернатор заверил, что "Новый Иерусалим" полностью восстановят.