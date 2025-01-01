Церковный календарь на июнь 2025 года: православные праздники и посты, приметы и запреты

В июне отмечается несколько значимых православных праздников, каждый из которых несет особый духовный смысл. Верующие вспоминают апостолов, пророков и мучеников, отмечают великие события в истории церки, соблюдают пост. Какие праздники отмечает православная церковь в июне 2025 года, приметы и запреты — в материале "ТВ Центра".

Главные православные праздники в июне 2025 года

Троицкая родительская суббота (7 июня) и День Святой Троицы (8 июня)

Пятидесятница, или День Святой Троицы, празднуется на 50-й день после Пасхи, то есть 8 июня. В этот день вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов, после чего они обрели особую силу и начали проповедовать Евангелие по всему миру. Этот праздник считается днем рождения Церкви Христовой.

Традиционно храмы украшаются березовыми ветками, полы устилаются травами — это символ обновления и жизни. Верующие приносят в дом зелень, как знак благословения Святого Духа. На службу в Троицын день желательно приходить в зеленой одежде — это цвет Святого Духа и духовного роста.

Приметы

Считается, что если в Троицу идет дождь, то можно ожидать хорошего урожая грибов. Если в этот день увидеть радугу, то может ждать удача и очищение. Сплетенные в этот день Троицкие венки хранили в доме как оберег.

Запреты

В этот день нельзя работать в поле, шить, убираться. Запрещено купаться в открытых водоемах, поскольку по поверьям "русалки" могут утащить под воду. Также нельзя проводить венчания и играть свадьбы.

Что можно

В этот день рекомендуется посетить храм и причаститься, помолиться о даровании духовных плодов, прощении и просветлении ума. Накануне, в Троицкую родительскую субботу (7 июня), нужно помянуть усопших.

Что категорически нельзя делать в День Святой Троицы >>

Рождество Иоанна Крестителя (24 июня)

Праздник посвящен рождению Иоанна Предтечи — пророка, предсказавшего пришествие Христа и крестившего Его в реке Иордан. В народе праздник известен как "Иванов день".

Считалось, что в этот день природа наполняется особой энергией. По традиции девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде — это было своего рода гадание на суженого. Также в ночь перед Ивановым днем жгли костры, пели песни, прыгали через огонь для очищения и защиты от злых духов.

Приметы

Утренняя роса в этот день считалась целебной, поэтому ее собирали для омовения. Дождь на Иванов день сулит грибное лето. В этот день по поверьям расцветает папоротник — символ удачи и счастья.

Запреты

В Рождество Иоанна Крестителя нельзя ссориться, произносить клятвы, сплетничать. Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и купаться в реках.

Что можно

В этот день нужно совершать добрые дела, помогать нуждающимся. Рекомендуется сходить в храм, а также молиться об укреплении духа и очищении от грехов.

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла (29 июня)

Это великий праздник в честь двух апостолов, стоявших у истоков распространения христианства. Апостол Петр был одним из ближайших учеников Христа и считается основателем Церкви, а апостол Павел — вдохновенным проповедником, написавшим множество посланий, вошедших в Новый Завет. Этот день знаменует завершение Петрова поста, во время которого верующие очищают тело и душу, готовясь к встрече с праздником. На праздник в храмах совершается торжественное богослужение, читаются отрывки из посланий апостолов.

Приметы

Считалось, что если день выдался солнечным, то зима будет морозной. Утренний туман сулит дождливое лето. В этот день по поверьям нельзя отказывать в милостыне в этот день, иначе можно навлечь беду.

Что нельзя

В этот день нельзя устраивать шумные гуляния и пить алкоголь. Работать с металлом или резать хлеб.

Что можно

В этот день нужно подавать милостыню и молиться об укреплении веры. Также в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла рекомендуется примириться с врагами и просить прощения.

Посты

Особое место в июньском календаре занимает Петров (Апостольский) пост, начинающийся в 2025 году с 16 июня и продолжающийся до 11 июля. Это время воздержания и молитвы, призванное подготовить верующих к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Пост менее строгий, чем Великий, но включает ограничения на мясо и молочные продукты, особенно по средам и пятницам.

Что можно и нельзя делать в Петров пост >>

Другие православные праздники в июне 2025 года

1 июня (воскресенье)

Неделя 7-я по Пасхе — память святых отцов I Вселенского Собора, утвердивших основы православного вероучения.

Попразднство Вознесения Господня — продолжение празднования Вознесения Христа.

2 июня (понедельник)

Мучеников Фалалея, Александра и Астерия — память христиан, пострадавших за веру в III веке.

3 июня (вторник)

Равноапостольных царя Константина и матери его Елены — почитание императора Константина Великого и его матери Елены за распространение христианства.

4 июня (среда)

Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского — первого патриарха Константинополя, известного своей праведной жизнью.

5 июня (четверг)

Священномученика Доротея, епископа Тирского — епископа, пострадавшего за христианскую веру в IV веке.

6 июня (пятница)

Преподобного Виссариона Чудотворца — монаха, прославленного даром исцелений и чудотворений.

7 июня (суббота)

Троицкая родительская суббота — день особого поминовения усопших перед праздником Троицы.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи — событие, связанное с нахождением главы святого Иоанна Крестителя.

8 июня (воскресенье)

День Святой Троицы (Пятидесятница) — один из важнейших христианских праздников, отмечающий сошествие Святого Духа на апостолов.

9 июня (понедельник)

День Святого Духа — продолжение празднования Пятидесятницы, посвященное Святому Духу.

10 июня (вторник)

Священномученика Тимофея, епископа Прусского — епископа, пострадавшего за веру в IV веке.

11 июня (среда)

Святых апостолов Варфоломея и Варнавы — память двух апостолов, проповедовавших христианство в разных странах.

12 июня (четверг)

Преподобного Онуфрия Великого — отшельника, жившего в пустыне и прославленного своей святостью.

13 июня (пятница)

Святой мученицы Акилины — девы, пострадавшей за христианскую веру в III веке.

14 июня (суббота)

Пророка Елисея — пророка, ученика Илии, совершившего множество чудес.

15 июня (воскресенье)

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых — праздник в честь всех святых, прославленных Церковью.

16 июня (понедельник)

Начало Петрова (Апостольского) поста — пост, предшествующий празднику апостолов Петра и Павла.

17 июня (вторник)

Священномученика Мефодия, епископа Патарского — епископа, пострадавшего за веру в III веке.

18 июня (среда)

Мученика Леонтия и с ним Ипатия и Феодула — воины, принявшие мученическую смерть за христианскую веру.

19 июня (четверг)

Святителя Илариона Нового, игумена Далматской обители — настоятеля монастыря, известного своей праведной жизнью.

20 июня (пятница)

Святителя Феодора, архиепископа Ростовского — епископа, прославленного за свои труды на благо Церкви.

21 июня (суббота)

Великомученика Феодора Стратилата — воина, пострадавшего за христианскую веру.

22 июня (воскресенье)

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших — праздник в честь всех русских святых.

23 июня (понедельник)

Мученицы Агриппины Римской — девы, пострадавшей за веру в III веке.

24 июня (вторник)

Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) — праздник в честь рождения пророка, предсказавшего пришествие Христа.

25 июня (среда)

Преподобномученицы Февронии — монахини, пострадавшей за христианскую веру.

26 июня (четверг)

Преподобного Давида Солунского — монаха, прославленного своей аскетической жизнью.

27 июня (пятница)

Преподобного Самсона Странноприимца — святого, известного своей заботой о странниках и больных.

28 июня (суббота)

Святителя Ионы, митрополита Московского — митрополита, прославленного за свои труды на благо Русской Церкви.

29 июня (воскресенье)

День святых апостолов Петра и Павла — праздник в честь двух первоверховных апостолов, завершает Петров пост.

30 июня (понедельник)

Собор двенадцати апостолов — праздник в честь всех двенадцати апостолов Христовых.