Отказ Трампа ввести вслед за ЕС санкции против России подтвердил раскол НАТО

Американские власти не последовали примеру Евросоюза и Великобритании — они не сделали объявление о новых антироссийских санкциях вслед за европейскими политиками.

Как пояснил источник из Белого дома, новые антироссийские рестрикции могли бы помешать, в том числе, американскому бизнесу — Трамп хотел бы этого избежать.

The New York Times пишет, что такой подход указывает на возникновение раскола в Североатлантическом альянсе. Издание не исключает, что разногласия между США и Евросоюзом усилятся к июньскому саммиту НАТО, который будет проводиться в Гааге.

Ранее эксперты предупреждали, что Североатлантическому альянсу грозит раскол после ожидаемого урегулирования конфликта на Украине. Это связывали с отсутствием среди участников блока консенсуса по "российской угрозе", поскольку администрация Дональда Трампа "видит все совсем иначе", нежели европейцы.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал реверанс в сторону Трампа, заявив, что "мы должны быть благодарны Америке". Так нидерландский политик оценил усилия президента США по урегулированию конфликта между Россией и Украиной — он, по выражению Рютте, "восстановил прямую коммуникацию, которой раньше не было".