Президент России Владимир Путин подтвердил, что украинские националисты не оставляют попыток продвинуться в направлении российской границы. Это обсуждалось на встрече главы государства с волонтерами в Курской области.

Один из волонтеров сообщил, что врага недавно заметили в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. Российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России в ответ подтвердил, что ВСУ "пытаются двигаться в сторону нашей границы" (цитата по РИА Новости).

По состоянию на 6 мая ВС России практически на 100% зачистили Курскую область от боевиков ВСУ. Однако военный эксперт Андрей Марочко предупредил, что пока еще неспокойно в приграничной зоне – территория кишит украинскими дронами, а остатки украинских формирований бегают по лесам.

Некоторые боевики ВСУ, не успев сбежать, пытаются избежать наказания за свои военные преступления. Украинский военнослужащий Владимир Бережных, участвовавший в "курской операции" ВСУ, попытался притвориться местным жителем. Однако его выдала обувь — берцы натовского образца.