18-летний сын Булановой становится копией Дениса Шальных

Сын Татьяны Булановой от футболиста Владислава Радимова похвастался первым успехом. Никита пошел по стопам мамы и записал свой первый альбом под названием "Spexy".

Отпраздновал успех 18-летний наследник знаменитостей довольно странно. Никита набил татуировку на лице. Теперь на щеке юноши красуются черные буквы "Spexy". "Сохранил на всю жизнь", — похвастался на своей странице в соцсети начинающий музыкант.

Реакция Булановой на выходку сына пока не известна. Однако ранее исполнительница хита "Ясный мой свет" не раз говорила, что во всем поддерживает своего младшего наследника. Вероятно, прежде чем уродовать свое лицо, Никита посоветовался с мамой.

В свою очередь поклонники Булановой пришли в ужас от татуировки. Народ тут же припомнил историю сына актрисы Елены Яковлевой. Денис Шальных тоже еще в юности сделал первый рисунок на лице, и тогда это также была безобидная надпись. Теперь на теле наследника актрисы нет живого места.