Путин велел сохранить выплаты жителям Курской области

Выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области необходимо сохранить до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства приехал в Курскую область, освобожденную от украинских националистов. Там он пообщался с волонтерами, которые помогают восстанавливать региона, а также встретился с исполняющим обязанности курского губернатора Александром Хинштейном.

Хинштейн попросил президента сохранить меру поддержки жителей области в виде выплат в размере 65 тысяч рублей. Владимир Путин ответил согласием.

Кроме того, российский лидер поддержал идею выделять жителям Курской области деньги из бюджета на ремонт непригодных для жилья помещений. Глава региона уточнил, что норматив выплат установлен на уровне 9 тысяч рублей за квадратный метр.

Кроме того, Владимир Путин попросил не забывать о поддержке семей погибших в приграничье волонтеров. Хинштейн заверил главу государства, что все региональные меры поддержки оказываются, президент в ответ призвал сообщать, если нужна какая-то поддержка со стороны федерального центра, сообщает РИА Новости.

В апреле глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что федеральное правительство продолжает поддерживать жителей Курской области. Дополнительно было выделено еще около 16 миллиардов рублей для тех, кто утратил жилье — деньги можно будет направить на приобретение или строительство новых домов и квартир.