Число пострадавших при взрыве газа в доме в Ставрополе увеличилось

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыв в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе.

Дело расследуется по статьям об умышленном повреждении имущества и оказании небезопасных услуг, сообщили в региональном главке СКР.

Число пострадавших увеличилось с одного до трех человек. Одна пострадавшая находится в состоянии средней тяжести, двое – в удовлетворительном состоянии.

По информации telegram-канала Mash, у 31-летней женщины травма нижней конечности и черепно-мозговая травма, у десятилетнего ребенка – тоже черепно-мозговая травма.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел утром 21 мая на последнем этаже 16-этажного дома на улице Тухачевского. Около 30 припаркованных внизу машин оказались завалены кусками бетона.