Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона. Все подробности

По собственному признанию Владимира Путина, он давно хотел познакомиться с теми ребятами, которые на протяжение всего времени боев за Курскую область по зову сердца помогали людям. С волонтерами. Тем более, что когда враг был выбит, работы меньше не стало.

В Курской области работали и работают волонтеры практически со всей страны. В зале на встрече с президентом - ребята из самого Курска, Рязани, Калуги, Москвы, Донецкой и Луганской народных республик.

"Сталкиваемся с одной проблемой. Где закрываем тепловой контур, украинские войска повторно начинают туда бить, потому что видят, что мы там работаем", - отметил Александр Косоуров, руководитель гуманитарной миссии "Народного фронта" ЛНР.

"Понятно, с кем мы воюем. Если уж напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам полное основание говорить, что это люди с идеологией неонацизма. И даже они и на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты", - отвечает президент.

Павел Полянский по образованию врач-хирург. И с первых дней украинского террористического вторжения с такими же волонтёрами устремился как можно ближе к линии фронта. Пока министерства здравоохранения и обороны разворачивали свои мощности, уже работал в спонтанно созданных стабилизационных пунктах для раненых.

О своей работе волонтеры могут рассказывать часами. Но у каждого есть особо запоминающиеся случаи. Помощь они оказывают не только мирным людям, но и военным. Строительство фортификационных сооружений, рытье окопов, возведение полевых бань. Или хотя бы православную службу для бойцов провести. Священники - среди них тоже немало волонтеров. И самая ценная награда для всех одна - благодарность людей.

Программа посещения Курской области у российского президента очень насыщенная. После беседы с волонтерами - встреча уже с главами местных муниципалитетов. Несмотря на полное освобождение, ситуация в регионе остается сложной. Огромный объем работы по восстановлению разрушенного и поврежденного жилья. А многие люди, вынужденные эвакуироваться, очень хотят поскорее вернуться. Тем, у кого дома пострадали в результате обстрелов, выплачивают компенсации, но много зданий, где лопнули трубы или разморожены системы отопления. Этим жителям тоже просят оказать помощь.

"Люди же не виноваты, что жилье пришло в негодность. Поэтому безусловно нужно поддержать. Решение принято", - говорит Путин.

Главы муниципалитетов, которые пострадали от действий боевиков ВСУ и которые находятся в приграничье, жалуются, что проводить полноценные восстановительные работы не могут по причине угрозы обстрелов.

Усиление мер социальной поддержки Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном. Речь о ежемесячных выплатах в 65 тысяч рублей, которые получают люди, лишившиеся имущества. Хинштейн попросил их продлить с момента освобождения области до того времени, когда жители смогут вернуться домой.

"Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома. А группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам", - сказал глава государства.

В завершении поездки президент посетил строящуюся в области Курскую АЭС-2. Владимиру Путину провели экскурсию по внутреннему защитному контуру станции. Ознакомили с техническим заданием и планами выполнения работ. Здесь будут четыре энергоблока, ввод в эксплуатацию которых начнется уже в этом году. По итогам поездки также принято решение о строительстве федерального музея, посвященного событиям в Курской области. Чтобы сохранить память о героизме защитников и жителей региона.