В национальном центре "Россия" показали вторую часть документалки про "Азов"

В национальном центре "Россия" состоялась премьера второй части документального фильма "Азов головного мозга". Показ собрал в зале не только журналистов, но и ветеранов СВО.

Кинолента продолжает детальное разоблачение преступных действий запрещенной в России неонацистской организации. Съемочная группа Марины Ким посетила колонию в Донецкой области, где содержатся боевики. В откровенных интервью они дают показания о том, как по приказу командования совершали преступления против мирного населения и российских военнослужащих.

Часть азовцев уже осуждена, другие находится под судом.