Связавшийся с губернаторской дочкой Прохор Шаляпин вынужден искать работу

Певец Прохор Шаляпин на прошлой неделе улетел на Бали с новой возлюбленной. Имя и лицо девушки артист скрывает, зато похвастался, что она — дочь губернатора.

Видимо, молодая спутница не способна удовлетворить все запросы привыкшего жить на широкую ногу певца. Неожиданно Прохор сообщил, что ищет работу.

Шаляпин на своей странице в соцсети опубликовал соответствующее объявление. "Вот и настал тот день, который никогда не должен был настать. Ищу работу!" — написал выпускник "Фабрики звезд".

Интересно, что еще пару недель назад артист хвастался, что может себе позволить жизнь полную удовольствий, не прилагая для этого усилий. "Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия", — говорил он.

В одном из интервью Шаляпин признался, что самое страшное для него — потерять славу. Артист боится, что может проснуться однажды утром в нищете и никому не известным.