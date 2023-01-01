Задержан россиянин, сообщавший Киеву данные об объектах ПВО

В Калужской области задержали мужчину 1987 года рождения, собиравшего развединформацию для Киева.

Как стало известно ФСБ, в 2023 году задержанный начал общаться с представителем спецслужб Украины через Telegram. По указанию врага мужчина выполнял задания по установлению мест нахождения систем ПВО в Калужской области. Кроме того, он купил пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки, чтобы заложить их в схрон для украинских диверсантов.

В телефоне задержанного нашли переписки с куратором и боевиками запрещенных в России террористических организаций.

Также задержанный активно изучал обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками, уточнили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено дело о государственной измене. Свою вину он признал.