США потребовали от G7 не называть спецоперацию России незаконной

Вашингтон выступает против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявление по итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой семерки" (G7). Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Politico, Соединенные Штаты настаивают на смягчении риторики в отношении России и ее специальной военной операции, тем более в свете переговоров в Стамбуле — первых прямых переговоров Москвы и Киева за три года.

Вашингтон выступил против того, чтобы в документ G7 специальная военная операция России на Украине в документе характеризовалась как "незаконная", рассказали источники.

Подобное уже происходило — в феврале американские власти выступили против того, чтобы Россию называли агрессором в официальном заявлении "Группы семи". Администрация Трампа предпочитает называть СВО не "агрессией Россией", как уже привычно делает коллективный Запад, а "украинским конфликтом".

На этом фоне все очевиднее раскол между союзниками по НАТО, причем дело не только в формулировках. Американские власти не последовали примеру Евросоюза и Великобритании — Вашингтон не сделал объявление о новых антироссийских санкциях вслед за европейскими политиками.