В издевательствах над украинской моделью в Дубае обвинили русских: "Они пытали Марию"

В марте у обочины одной из дубайских дорог была найдена украинская модель Мария Ковальчук. Девушку с переломами рук, ног и позвоночника доставили в больницу, около недели она провела без сознания, а когда пришла в себя, не могла говорить и ничего не помнила.

Сейчас Мария находится во Львове. Ее тайно вывезли из Дубая, ведь в Эмиратах украинке грозил срок за занятия проституцией. Уже доказано, что Ковальчук снималась в эротических фильмах, продавала свои интимные фотографии и занималась эскортом. По версии украинской полиции, именно такой способ заработка в итоге и привел к трагедии. Якобы Мария за очень крупное вознаграждение согласилась поучаствовать в вечеринке для извращенцев.

При этом у правоохранителей из Эмиратов совершенно другие данные о произошедшем. Они установили, что модель сама пришла поздно вечером на стройку и случайно сорвалась с большой высоты. Полиция Дубая уверена, что никакого криминала в случившемся с Марией нет.

Но следователи из ОАЭ не убедили семью и друзей Ковальчук. Мать пострадавшей заявила, что уже установлены мучители Марии. Якобы их было пятеро — парни и девушки. Британское издание Daily Mail со ссылкой на собственный источник пишет, что дубайские шейхи отношения к скандальной вечеринке не имеют, и называет мучителями модели россиян.

"Российские граждане пытали Марию. Граждане ОАЭ не имеют к этому никакого отношения. Это все, что я могу сказать на данный момент", — заявил инсайдер британскому изданию.