Глава Минсельхоза Японии ушел в отставку из-за скандала вокруг риса

Японский министр сельского хозяйства Таку Это все-таки принял решение об отставке с занимаемой должности. Это произошло на фоне скандала из-за его высказываний о рисе.

В Японии сложилась крайне острая ситуация с основным продуктом национальной кухни — рис резко подорожал, а во многих местах полностью пропал с прилавков. В то время как рядовые граждане не могут позволить себе купить хоть немного риса, глава Минсельхоза заявил, что ему дарят огромное количество этой культуры — столько, что впору продавать.

Как сообщает Kyodo, эти слова стоили министру работы. Он принес извинения японцам "за крайне неуместные комментарии в качестве министра, когда мы боремся с растущими ценами на рис", и объявил, что увольняется.

Еще за день до объявления об отставке Таку Это уверял, что не собирается увольняться. Он признал, что выбрал не лучшую формулировку, но в целом не стал отказываться от своих слов, хотя его раскритиковали и соратники по правящей коалиции, и собственная жена.

Однако в кулуарах утверждали, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба не потерпит в своем кабмине человека, позволяющего себе подобные оплошности. Источники рассказали, что глава правительства сам уволит Таку Это, если от него не последует заявление об уходе по собственному желанию.