Собянин: Более 7 млн человек приняли участие в проекте "Активный гражданин"

11 лет исполнилось московскому проекту "Активный гражданин". Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, за это время к нему присоединилось уже более семи миллионов человек.

Уникальная цифровая платформа дала жителям столицы возможность напрямую влиять на развитие города. Каждый месяц с ее помощью реализуют около 40 решений, поддержанных москвичами.

Так, благодаря голосованиям преобразили более двух тысяч дворов, улиц, парков и набережных. Были разработаны и внедрены новые стандарты деятельности поликлиник, библиотек и центров госуслуг. А в этом году запустили платформу "Активный гражданин - детям", где решения могут принимать юные москвичи.