В Липецкой области отключили мобильный интернет

Жители Липецкой области столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета. Это подтвердил в среду, 21 мая, глава региона Игорь Артамонов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, решение о временном отключении мобильного интернета было принято военными в целях безопасности. Артамонов напомнил, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над различными регионами России.

Липецкий губернатор заверил, что мобильный интернет вернут, как только позволит обстановка. Он попросил местных жителей отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием и предложил пока пользоваться стационарным интернетом, который работает в Липецкой области вполне стабильно.

Мобильный интернет временно ограничивали в Московском регионе в связи с мероприятиями, посвященными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле подчеркивали, что важно "учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем".

Президент России Владимир Путин отмечал, что интернет должен функционировать в подчинении внутреннему законодательству государства — так будут минимизированы потенциальные негативные последствия для общества.