Анжелика Агурбаш чудом сбежала от мужа-тирана: "Я была бы зарыта под елкой"

Анжелика Агурбаш готовится к свадьбе. Певица решилась в четвертый раз пойти под венец. Торжество намечено на лето и пройдет в Москве. При этом личность будущего мужа артистка скрывает от публики, говорит, что предыдущие отношения научили ее не выносить личное на всеобщее обозрение.

Агурбаш до сих пор с ужасом вспоминает свой последний брак. Исполнительница уверяет, что чудом сбежала от мужа-тирана. Якобы миллиардер Николай Агурбаш стал позволять себе поднимать на жену руку.

"В лучшем случае я бы осталась в инвалидной коляске. А он гладил бы меня по головке: „Бедная девочка, не выдержала испытания славой“. В худшем случае была бы действительно зарыта под любой елкой на трех гектарах земли", — рассказала певица в программе "Новые русские сенсации".

Сам бизнесмен эти обвинения не раз опровергал. Николай уверен, что Анжелика вышла вышла за него замуж не по любви, а потом пожалела о своем решении и придумала историю про рукоприкладство. "Зачем врать, что я ее бил? У нас никогда не было скандалов. Ну, может, один раз, когда по пьянке у нее срыв произошел. Я не хочу жить с чувством, что я кого-то бил. Бред", — заявил в одном из интервью Агурбаш.

Напомним, впервые Анжелика вышла замуж в 17 лет. Ее избранником стал актер Игорь Ленев, который был старше певицы на 12 лет. Через два года артистка поймала мужа на измене и подала на развод. Второй брак был у певицы неофициальным. Шесть лет она прожила с культуристом Валерием Бизюком. Третий брак c бизнесменом Николаем Агурбашем подарил Анжелике громкую фамилию и скандал, который обсуждала вся страна.