Мишустин потребовал помогать военным "без всяких бумажек"

Защитники Отечества должны получать весь необходимый объем социальных услуг проактивно, без всяких бумажек и без хождения по инстанциям. На это указал в среду, 21 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин, встречаясь с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.

Как уточняет пресс-служба кабмина, Мишустин и Чирков поговорили про итоги работы Социального фонда в рамках реализации национальных проектов "Демография" и "Семья", развитие электронных сервисов Соцфонда, а также про помощь участникам специальной военной операции, в том числе — об организации реабилитации в санаториях.

Глава кабмина подчеркнул, что бойцы СВО не должны тратить время на бумажную волокиту, а "в случае необходимости нужно индивидуально их сопровождать" и информировать обо всех возможностях, предоставляемых государством.

Мишустин попросил главу Социального фонда держать это на личном контроле. Сергей Чирков пообещал исполнить распоряжение премьер-министра.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка бойцов ВС России, принимающих участие в специальной военной операции, — это залог будущих побед, а также "основа единства российского общества".

Также глава государства поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко разрешить супругам военнослужащих отдыхать с ними вместе в санаториях в период прохождения реабилитации. Владимир Путин подтвердил, что жены — это "самые лучшие специалисты-психологи".