Жители Москвы и Подмосковья сообщили о перебоях в Сети

В работе мобильных операторов Москвы и Московской области произошел сбой.

Проблемы наблюдаются у основных операторов. В настоящий момент не связи подмосковных Клину, Королеве, Щелкове и Балашихе. В техподдержке сообщили, что знают о данной проблеме и пытаются устранить неполадки.

Официальной причины пока не называлось, пишет RT. Telegram-канал Mash пишет, что сбой связан с уничтожением беспилотников над стратегическими объектами.

Помимо Москвы и области, сбои фиксируются в Воронежской, Тульской, Липецкой и Владимирской областях.

Ранее власти Липецкой области временно отключили мобильный интернет в целях безопасности. Стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме.