Названы самые опасные страны для россиян

Российские туроператоры назвали самые опасные направления для наших граждан.

В первую тройку вошли Египет, Турция и Таиланд, пишет издание "Аргументы и Факты". Именно эти страны лидируют по количеству страховых обращений. При этом эксперты просят понимать, что чем больше поток отдыхающих, тем выше статистика обращений за медицинской помощью.

Чаще всего на этих направлениях с россиянами случаются болезни и несчастные случаи в ходе экстремального или экзотического досуга.

Тем, кто планирует активный отдых, эксперты советуют заранее оформить расширенную страховку.