Маму Заворотнюк сняли с новорожденным правнуком на руках: курносенький, как Анастасия

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой в начале апреля. Она родила сына, которого назвали Марсель.

Пока семья показывает малыша, частично закрыв личико. При этом Анна с удовольствием фотографирует наследника с бабушкой. Так, накануне Заворотнюк гуляли по парку, плели венки из одуванчиков. Анна призналась, что бабушка учила ее этому искусству. Снимки с прогулки дочь звезды "Моей прекрасной няни" опубликовала на своей странице в микроблоге.

На одном из кадров Валентина Борисовна держит на руках правнука. На голове у народной артистки России венок из одуванчиков. Лицо мальчика наполовину скрыто, но виден носик и щечки.

Поклонники семьи Заворотнюк пришли от кадра в восторг. Народ сумел рассмотреть, что Марсель похож на бабушку, мол, носы у них один в один.

Отметим, что дочь Анастасии Заворотнюк перед родами вернулась в Москву из Дубая, где работает ее муж, чтобы быть ближе к семье. Анна и Валентина Борисовна помогают друг другу пережить смерть звезды "Моей прекрасной няни".