В Госдуме оценили предложение отменить пенсии для бездетных россиян

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскритиковал инициативу журналиста Сергея Мардана, который в телеэфире предложил полностью отменить государственные пенсии для бездетных россиян.

Высказался Мардан крайне резко: "Давайте отменим к чертовой матери пенсии! Вот нарожал себе, воспитал детей — значит, будет что есть в старости. Нет — сдохнешь". При этом когда поднялась волна возмущения, журналист заверил, что не хотел никого ранить, а его высказывание было иронией.

Говоря о содержательной стороне заявления журналиста, депутат Ярослав Нилов подчеркнул, что в Государственной думе такой вопрос даже не обсуждаются — соответствующих законопроектов нет. Парламентарий также подчеркнул, что и сам лично не разделяет "такие подходы"

Свою позицию Нилов объяснил тем, что "у нас демографическая яма", причем "если говорить про содержание детьми своих родителей, у нас фактически так и происходит".

Если же бездетных россиян "лишить пенсий вообще, это создаст только напряжение в обществе", что только негативно повлияет на демографические показатели, цитирует депутата Национальная служба новостей.

В свете борьбы за повышение рождаемости в России звучат неоднозначные инициативы — например, предложение ввести налог на бездетность. Однако в Кремле напомнили, что в СССР такую меру уже применяли, однако "этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию".

Между тем в Госдуме вступились за бездетных россиянок, которым нередко отказывают в приеме на работу — некоторые работодатели считают, что бездетная сотрудница в скором времени решит обзавестись потомством и уйдет в декрет, что невыгодно компании. Однако депутаты требуют, чтобы законодательно было запрещено отказывать в трудоустройстве женщинам без детей.