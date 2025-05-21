Россиянам объяснили, кто звонит и сразу сбрасывает

Телефонные звонки, обрывающиеся через несколько секунд, это часть отработанных мошеннических схем.

Цель таких звонков – добиться, чтобы абонент перезвонил, тем самым подтвердив активность своего номера, передает агентство "Прайм".

"Это позволяет злоумышленникам верифицировать "живые" номера для дальнейших атак", - объяснила киберэксперт Елена Максимова.

После подобного массового обзвона программа сортирует пользователей по степени уязвимости.

Особую опасность представляют платные номера категории 8-800 или с префиксом 900, которые мошенники могут арендовать у операторов связи. Единожды ответив на такой звонок, на пользователя может обрушиться цепочка кибератак.

Чтобы защититься от массовых обзвонов, следует установить на телефон определители номеров или использовать виртуальных секретарей.

Ранее киберполиция озвучила перечень данных, которые нельзя передавать по телефону.