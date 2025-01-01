Что можно посадить на даче в июне? Лунный посевной календарь на лето 2025 года

К июню у ответственных дачников в огороде уже что-то активно растет, поэтому большинство просто досаживает, пересаживает, а кто-то уже начинает собирать первый урожай. То есть дел в огороде все равно масса. Что можно посадить на даче в июне, благоприятные и неблагоприятные дни для этого — в материале "ТВ Центра".
Лунный посевной календарь на июнь 2025 года
В начале июня можно смело сажать:
- Фасоль — она любит теплую землю, быстро идет в рост.
- Кукурузу — особенно если сорт раннеспелый.
- Кабачки и тыкву — они прекрасно приживаются даже в середине месяца.
- Свёклу — успеет вырасти до осени.
- Редис — особенно если выбрать сорта для летнего выращивания.
- Укроп, петрушку, салат, шпинат — зелень можно подсевать каждые 2–3 недели, и тогда свежие листья будут у вас на столе всё лето.
Июнь — хорошее время, чтобы посадить землянику усами или делить многолетники, например, флоксы, хосты, ирисы.
Благоприятные дни для посева
- 1–3 июня. В эти дни хорошо сеять зелень и пряные травы.
- 6–8 июня. Отличное время для посадки корнеплодов, в том числе свёклы и моркови.
- 11–13 июня. Удачные дни для кабачков, огурцов и тыквы.
- 16–17 июня. Хорошо принимаются кустарники и рассада.
- 20–21 июня. В эти дни лучше заняться цветами.
- 25–26 июня. Можно пересаживать, делить, прикапывать.
- 29–30 июня. Эти дни лучше посвятить уходу: прореживанию, прополке, подкормке.
Точные даты
Овощи и зелень:
- Томаты: 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 июня
- Огурцы: 5–9, 12–14, 17–18, 21–22 июня
- Перцы, баклажаны: 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 июня
- Капуста: 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 июня
- Корнеплоды: 5–9, 12–14, 17–18, 21–22 июня
- Зелень: 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 июня
Цветы:
- Однолетники: 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 июня
- Многолетники: 5–9, 12–14, 17–18, 21–22 июня
Неблагоприятные дни
14 июня будет Полнолуние, а 25 июня — Новолуние. В эти дни лучше отдохнуть самим и оставить землю в покое.
Несколько советов и напоминаний
В июне часто бывают очень жаркие дни. В такое время лучше работать в огороде утром или ближе к вечеру.
Поливать растения нужно не сверху, а под корень. Особенно в засушливые дни.
Не забывайте про мульчирование грядок. Для этого подойдет скошенная трава, сено, опилки или щепки.
Чтобы семена точно взошли, можно прорастать их сначала в доме на влажной ткани. Особенно это касается фасоли и тыквенных.
И, конечно же, нужно помнить, что никакие фазы Луны, благоприятные или неблагоприятные дни не заменят любви к своему делу и заботы о растениях.