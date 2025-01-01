Что можно посадить на даче в июне? Лунный посевной календарь на лето 2025 года

К июню у ответственных дачников в огороде уже что-то активно растет, поэтому большинство просто досаживает, пересаживает, а кто-то уже начинает собирать первый урожай. То есть дел в огороде все равно масса. Что можно посадить на даче в июне, благоприятные и неблагоприятные дни для этого — в материале "ТВ Центра".

Лунный посевной календарь на июнь 2025 года

В начале июня можно смело сажать:

Июнь — хорошее время, чтобы посадить землянику усами или делить многолетники, например, флоксы, хосты, ирисы.

 

Благоприятные дни для посева

 

Точные даты

Овощи и зелень:

Цветы: 

 

Неблагоприятные дни

14 июня будет Полнолуние, а 25 июня — Новолуние. В эти дни лучше отдохнуть самим и оставить землю в покое.

Несколько советов и напоминаний

В июне часто бывают очень жаркие дни. В такое время лучше работать в огороде утром или ближе к вечеру.

Поливать растения нужно не сверху, а под корень. Особенно в засушливые дни.

Не забывайте про мульчирование грядок. Для этого подойдет скошенная трава, сено, опилки или щепки.

Чтобы семена точно взошли, можно прорастать их сначала в доме на влажной ткани. Особенно это касается фасоли и тыквенных.

И, конечно же, нужно помнить, что никакие фазы Луны, благоприятные или неблагоприятные дни не заменят любви к своему делу и заботы о растениях.