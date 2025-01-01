Что можно посадить на даче в июне? Лунный посевной календарь на лето 2025 года

К июню у ответственных дачников в огороде уже что-то активно растет, поэтому большинство просто досаживает, пересаживает, а кто-то уже начинает собирать первый урожай. То есть дел в огороде все равно масса. Что можно посадить на даче в июне, благоприятные и неблагоприятные дни для этого — в материале "ТВ Центра".

Лунный посевной календарь на июнь 2025 года

В начале июня можно смело сажать:

Фасоль — она любит теплую землю, быстро идет в рост.

Кукурузу — особенно если сорт раннеспелый.

Кабачки и тыкву — они прекрасно приживаются даже в середине месяца.

Свёклу — успеет вырасти до осени.

Редис — особенно если выбрать сорта для летнего выращивания.

Укроп, петрушку, салат, шпинат — зелень можно подсевать каждые 2–3 недели, и тогда свежие листья будут у вас на столе всё лето.

Июнь — хорошее время, чтобы посадить землянику усами или делить многолетники, например, флоксы, хосты, ирисы.

Благоприятные дни для посева

1–3 июня. В эти дни хорошо сеять зелень и пряные травы.

6–8 июня. Отличное время для посадки корнеплодов, в том числе свёклы и моркови.

11–13 июня. Удачные дни для кабачков, огурцов и тыквы.

16–17 июня. Хорошо принимаются кустарники и рассада.

20–21 июня. В эти дни лучше заняться цветами.

25–26 июня. Можно пересаживать, делить, прикапывать.

29–30 июня. Эти дни лучше посвятить уходу: прореживанию, прополке, подкормке.

Точные даты

Овощи и зелень:

Томаты: 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 июня

Огурцы: 5–9, 12–14, 17–18, 21–22 июня

Перцы, баклажаны: 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 июня

Капуста: 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 июня

Корнеплоды: 5–9, 12–14, 17–18, 21–22 июня

Зелень: 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 июня

Цветы:

Однолетники: 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 июня

Многолетники: 5–9, 12–14, 17–18, 21–22 июня

Неблагоприятные дни

14 июня будет Полнолуние, а 25 июня — Новолуние. В эти дни лучше отдохнуть самим и оставить землю в покое.

Несколько советов и напоминаний

В июне часто бывают очень жаркие дни. В такое время лучше работать в огороде утром или ближе к вечеру.

Поливать растения нужно не сверху, а под корень. Особенно в засушливые дни.

Не забывайте про мульчирование грядок. Для этого подойдет скошенная трава, сено, опилки или щепки.

Чтобы семена точно взошли, можно прорастать их сначала в доме на влажной ткани. Особенно это касается фасоли и тыквенных.

И, конечно же, нужно помнить, что никакие фазы Луны, благоприятные или неблагоприятные дни не заменят любви к своему делу и заботы о растениях.