43-летняя партнерша Валдиса Пельша Татьяна Арно впервые стала мамой

Татьяна Арно впервые стала мамой. 43-летняя телеведущая родила первенца еще в апреле, но решила насладиться первыми днями материнства без лишней шумихи.

Арно скрывала беременность. О том, что ведущая в положении, не догадывались даже ее приятели. Восстановившись после родов, Татьяна поделилась своим счастьем с поклонниками.

"Теперь официально: снежным апрельским днем появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович", — сообщила новоиспеченная мамочка.

Телеведущая поблагодарила семью за поддержку и призналась, что теперь она по-настоящему счастлива. "Трудно найти слова, чтобы выразить что мы чувствуем все эти полтора месяца… Всеобъемлющая любовь. Целая новая Вселенная", — написала Арно в своем блоге.

Кто отец ребенка, Татьяна не говорит, но ранее ходили слухи, что у нее роман с главным врачом "Коммунарки" Денисом Проценко. Доктор эти домыслы не комментирует. Арно, после развода с музыкантом группы "Самое большое простое число" Кириллом Ивановым, официально не замужем.



Напомним, Татьяна Арно прославилась как партнерша Валдиса Пельша по шоу "Розыгрыш". Также он вела передачи "Афиша" и "Большой город".