Президент Франции Эмманюэль Макрон боялся, что Румыния в случае победы на выборах главы государства Джеордже Симиона может заблокировать помощь Украине и Молдавии. Об этом рассказал избранный румынский президент Никушор Дан.

Как сообщил политик изданию Politico, он пообщался с Макроном по телефону после своей победы на президентских выборах — французский лидер "был чрезвычайно дружелюбен со мной, но также и обеспокоен, потому что это касается не только Румынии".

Макрон, как пишет Politico, признался Дану, что боялся последствий избрания президентом Румынии Симиона — он мог "заблокировать помощь Молдавии и Украине и сдержать усилия по перевооружению Европы".

Попытки властей Франции повлиять на исход выборов румынского президента ранее разоблачил создатель Telegram Павел Дуров. Он рассказал, что французские спецслужбы просили его заблокировать некоторые каналы в мессенджере, чтобы "заставить замолчать консерваторов в Румынии".

Электоральный процесс в самой Франции также управляется отнюдь не демократическими методами. Марин Ле Пен, главный кандидат на пост президента Франции в 2027 году, осуждена по обвинению в растрате средств Европарламента — это закрывает ей путь к возможному избранию главой государства.