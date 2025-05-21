Экс-советника Януковича застрелили возле школы в Мадриде

Бывшего советника Януковича и известного украинского юриста Андрея Портнова застрелили в Мадриде.

По предварительным данным, 52-летнего Портнова убили около Американской школы в престижном районе Посуэло-де-Аларкон, куда он отвозил своих детей, пишет Cadena SER. Было совершено четыре выстрела в грудь и один в голову. Преступник скрылся на мотоцикле, сейчас его ищет полиция.

В 2006 году Портнова избрали депутатом Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко, В 2010 году назначили замглавы администрации президента Украины при Викторе Януковиче. После событий 2014 года Портнов покинул Украину. В последние годы жил за границей.