Метеорологическое лето наступит в Москве 23 мая

Метеорологическое лето наступит в Москве в пятницу, 23 мая. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как уточнила метеоролог, в предстоящий уикенд столбики термометров могут вырасти до 26 градусов, а среднесуточная температура достигнет 15 градусов выше нуля — это будет означать начало метеорологического лета.

Позднякова также отметила, что в субботу осадки не ожидаются, в воскресенье есть вероятность небольшого дождя, при этом прогнозируется умеренный южный ветер. В целом погода будет весьма комфортной, цитирует эксперта РИА Новости.

Этому предшествовало обещание метеоролога Евгения Тишковца о том, что в Москву и Подмосковье придет июльская погода. Он также подтверждал, что пора готовиться к смене сезонов, поскольку в конце недели, судя по погодным параметрам, в столичном регионе наступит метеорологическое лето.

В апреле научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предполагал, что предстоящее лето будет "не холодным", почти на всей территории России температура летом будет соответствовать нормативным значениям или превышать их. При этом оговаривалось, что прогноз носит предварительный характер.