Песков рассказал о работе Путина после поездки в Курскую область

Президент России Владимир Путин работает в Кремле после поездки в Курскую область.

"Путин работает в Кремле <…> Сегодня рабочий день в Кремле достаточно спокойный. Встречи, внутренние разные совещания", - сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Во время поездки было принято несколько решений. Все они будут оформлены правительством и приняты к исполнению, добавил представитель Кремля.

20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ) 20 мая.