Сын Зепюр Брутян поразил народ: "Уникальный мальчик. Индиго"

Сыну Зепюр Брутян и Павла Прилучного в конце апреля исполнилось два года. Мальчик уже радует родителей успехами в учебе. Даже во время отдыха в Таиланде Микаэль сидит за учебниками, правда пока вместо книжек у мальчика красочные карточки.

Пока родители и старший брат купаются в море, загорают и дегустируют экзотические фрукты, малыш учится читать. Зепюр на своей страничке в соцсети показала, как проходят занятия с малышом. Актриса показывала мальчику картинки с буквами, а он отвечал, что на них изображено и называл на какую букву начинается слово.

"С — слон, ж — жук, г — гусь, улитка", — говорил Микаэль.

К жене присоединился и Прилучный. Он решил усложнить задачу и попросил сына называть только буквы, а не нарисованных на карточках животных. "Нам два года — уже учим алфавит", — похвасталась Брутян.

Поклонники пары пришли в восторг от способностей Микаэля. Родителей и мальчика засыпали комплиментами. "Такой славный малыш. Как же он похож на Пашу"; "Уникальный мальчик. Индиго!"; "Вот это да! Буквы в два годика! Вундеркинд растет"; "У Орловой дочь старше и все мычит, а Микаэль уже алфавит учит", — пишут в комментариях пользователи Сети.