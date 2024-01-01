Собянин открыл новое электродепо "Южное"

Это крупнейший в России и один из самых больших в Европе комплексов про ремонту и эксплуатации поездов. Открытие электродепо "Южное" стало финальным аккордом по его созданию. Новое депо будет домом для составов, работающих на Замоскворецкой линии.

"Рядом располагается действующее депо "Братеево", которое обеспечивает полный цикл капитального ремонта подвижного состава. "Южное" забирает на себя функции обслуживания и отстоя подвижного состава. Мы объединили два депо - это была самая сложная задача", - отметил Михаил Кубрак, директор проекта, "Мосинжпроект".

Здесь можно обслуживать до двух с половиной тысяч вагонов в год. По своим масштабам новый инфраструктурный комплекс – депо "Южное" и вагоноремонтный завод "Братеево" – превзошел прежнего рекордсмена по мощности - электродепо "Митино". Общая площадь комплекса - 32 гектара. А развернутая длина путей только одного депо "Южное" - свыше шести километров. Это сравнимо с перегоном Строгино- Крылатское, который на сегодняшний день является самым протяженным в московском метро.

В новом депо построено порядка 46-ти зданий самого разного назначения - мотодепо, компрессорная станция, ремонтный корпус.

"На площадке предусмотрены ремонтные цеха с краном станочным и стендовым оборудованием. Смонтирован на объекте мощный комплекс, также проведены пусконаладочные работы", - сообщил Андрей Антипов, руководитель строительства депо "Южное".

В депо будет создано свыше тысячи новых рабочих мет. И условия для персонала здесь - весьма комфортные. Комнаты отдыха локомотивных бригад напоминают гостиничные номера. Предусмотрены отдельные удобные помещения для женщин-машинистов, которых в столичном метрополитене становится все больше. Появились столовая, оборудованные спортивный и тренажерный залы.

На открытии депо "Южное" Сергей Собянин поздравил сотрудников с юбилеем метро. И по поручению президента Владимира Путина вручил Московскому метрополитену орден "За доблестный труд".

"Возраст солидный, но московское метро демонстрирует очень молодую, энергичную жизнь, развиваясь, пополняясь новыми линиями, новыми станциями, первоклассными поездами. Сегодня вводится "Южное" депо - самое крупное и современное в России", - сказал мэр.

И сразу десять новейших составов "Москва-2024" 21 мая вышли на Замоскворецкую линию. Сергей Собянин стал одним из первых пассажиров - проехал до станции "Красногвардейская".

Сейчас на Замоскворецкой линии уже более пятидесяти процентов поездов именно такие - современные, стильные и комфортные. А полностью обновить подвижной состав на "зеленой" ветке планируют в 2026 году.