Врачи больницы имени Пирогова помогли москвичке избавиться от постоянной боли в пояснице

Полина Хадбекова, молодая девушка 24 лет, спокойно прогуливается по коридорам больницы с лечащим врачом. Обсуждают план восстановления после операции на позвоночнике. Боль в пояснице начала беспокоить ее еще в школе, а правильный диагноз долго не могли поставить. Полина даже научилась делать себе уколы - терпеть боль было невыносимо. Диагноз поставили только в Первой градской - спондилолистез.

"Получается вот такое смещение. Оно носит сначала динамический характер, а далее уже в процессе роста, в процессе гравитации, в процессе развития формируются костные блоки, формируются зажатия корешков, которые проходят между этими позвонками", - объясняет Михаил Некрасов, врач-нейрохирург ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова.

Подобная картина болезни встречается в основном у пожилых людей, поэтому в поликлинике и не смогли поставить диагноз раньше. Случай необычный, а операция для врачей больницы имени Пирогова, наоборот, абсолютно рядовая. Хирурги через небольшой разрез в пояснице получают доступ к позвоночнику и устанавливают заменитель межпозвонкового диска - кейдж.

"Необходимо было освободить эти корешки, зафиксировать позвонки, чтобы они не смещались дальше назад, и как бы поднять их вверх, чтобы образовалось пространство для свободного выхода корешков из спинного мозга", - рассказал Вячеслав Смирнов, врач-нейрохирург ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова.

После операции пациентка, как и полагается, была под наблюдением в реанимации. Здесь она специальная, нейрохирургическая. Кроме обычных аппаратов, которые следят за базовыми показателями организма, есть и совершенно уникальные, применяемые только в этом отделении.

"В частности, есть прибор, позволяет измерять внутричерепное давление нашим пациентам. Также есть специальный прибор, который позволяет охлаждать пациентам голову. Это необходимо тем, кто перенес черепно-мозговую травму, у кого произошли нарушения мозгового кровообращения", - указал Ильдус Заитов, заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова.

Полина Хадбекова благодаря врачам-нейрохирургам наконец сможет жить без постоянной боли. И хотя в ближайшее время ей вообще нельзя сидеть и придется носить неудобный корсет, девушка уже строит планы. По словам врачей, полное восстановление займет около года. Нужно проходить постоянные обследования и следить за тем, как заживает позвоночник. А протез будет служить всю жизнь.