Почти 4,5 тыс. археологических находок обнаружено в Москве с начала года

Почти четыре с половиной тысячи археологических находок обнаружено в Москве с начала года. И это несмотря на то, что официально сезон стартовал только 21 мая. В работе более 200 площадок - в центре города, на Яузской улице, Зубовской, Новорязанской, а также в других округах.

Минувший год стал рекордным по количеству археологических находок в столице. Было обнаружено 13 тысяч предметов, некоторые из них показали журналистам. Это колокол 16 века, найденный в Романовом переулке, печной изразец с уникальным рисунком того же периода.

Есть много мелких предметов. Например, игрушка в виде лошадки 18 века или замок с ключиком 17 века. А из мелких кусов собрали блюдо, которое пролежало в земле почти 500 лет.