Никто не заинтересован в затягивании подготовки меморандума между Россией и Украиной. В этом заверил в среду, 21 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, в рамках разработки этого документа "работают все динамично". Однако в ответ на вопрос о том, когда можно ожидать готовый меморандум, Песков пообещал проинформировать в будущем.

Раскрывать какие-либо подробности о содержании меморандума пресс-секретарь главы государства отказался, отметив, что "большая часть этой работы ведется в дискретном режиме, и она не должна быть открыта публике", сообщает "Интерфакс".

До того Дмитрий Песков отмечал, что в вопросе подписания меморандума по мирному урегулированию кризиса на Украине не установлены какие-либо дедлайны. Он также предупреждал, что "весь дьявол кроется в деталях".

Однако предводитель киевского режима Владимир Зеленский уже успел обвинить Россию в саботаже процесса мирного урегулирования. Он утверждает, что Москва пытается выиграть время — якобы для того, чтобы "продолжать войну и оккупацию".