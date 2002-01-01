Кремль отреагировал на планы США создать систему ПРО "Золотой купол"

Планы Соединенных Штатов по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" являются их суверенным делом. Об этом заявил в среду, 21 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя американский проект, представитель Кремля отметил, что "так делают все страны, которые имеют для этого потенциал". Он также заявил, что "если США считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны".

При этом Дмитрий Песков подтвердил, что России и США необходимо воссоздать разрушенную договорно-правовую базу по стратегической стабильности, сообщает РИА Новости.

Ранее начальник штаба американских Космических сил генерал Бредли Ченс Зальцман предупреждал, что реализация проекта "Золотой купол" может обойтись крайне недешево — более чем в 1,5 триллиона долларов. При этом Конгресс планировал обойтись всего лишь 542 миллиардами долларов.

Между тем российский лидер Владимир Путин предложил западным странам провести эксперимент — дуэль с участием ракетного комплекса "Орешник". Для этого желающие проверить новинку нашего ОПК "пусть согласуют и определят объект в Киеве, сосредоточат там все силы ПВО, а мы туда нанесем удар".