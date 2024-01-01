ФСИН опровергла побег осужденных в Подмосковье

Сообщения о том, что в Московской области из-под стражи сбежали двое осужденных, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в среду, 21 мая, в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Ведомство опровергло курсирующие в интернете слухи о том, что двое заключенных якобы сбежали из автобуса в подмосковных Химках во время перевозки.

Во ФСИН подчеркнули, что никаких побегов ни из колоний, ни при конвоировании не было, сообщает РИА Новости.

Осенью 2024 года в Забайкалье попытались сбежать четверо осужденных за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти. Один из них вернулся в колонию сам, остальных поймали.

Случалось подобное и в Волгоградской области. Примечательно, что двое сбежавших были приговорены к сравнительно небольшим срокам — два и три с половиной года колонии соответственно, тогда как за побег полагается четыре года.