Счастливый Арай Чобанян после объявления о разводе показал беременную Иру Пинчук

Ира Пинчук и Арай Чобанян в конце марта подали на развод. Брак звезд "Дома-2" рухнул из-за измен. Блогерша получила от хакеров переписку мужа с другими женщинами, а также подтверждение, что он ходил в массажные салоны, которые предоставляют особые услуги.

После публичных страданий и поездки на Мальдивы Пинчук перестала вести соцсети. Ира отвезла детей в деревню к родственникам, а сама пропала. Арай при этом продолжает в личном блоге обсуждать произошедшее. Мужчина после развода преобразился, посвежел и снова выглядит счастливым. Однако Чобанян признается, что ему тоже непросто. Он скучает по временам, когда у них с Пинчук все было хорошо.

Арай на своей странице в соцсети поделился видео, на котором запечатлена беременная Ира. Мужчина признался, что тогда в глазах его жены светилась любовь.

"Я, когда монтировал видео, пересматривал старые кадры, где она беременная, это первые четыре года наших отношений. Как же горели наши глаза! Это просто невероятно! Как светились! Вот по этому я скучаю", — заявил Арай.

При этом Чобанян признался, что отношения в семье испортились еще год назад. Пинчук скрывала это от публики, ведь у нее были серьезные проблемы. "Последнее, что она выкладывала, рецепт на антидепрессанты. Ей прописала их еще год назад. Вообще весь последний год у нее эмоционально и психологически нестабильное состояние", — поделился бывший участник "Дома-2".