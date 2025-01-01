Неплательщикам алиментов в России могут запретить госслужбу и открытие счетов

Министерство юстиции России выступает за резкое ужесточение законодательства в отношении граждан, злостно нарушающих обязанности по уплате алиментов. Об этом рассказал в среду, 21 мая, первый заместитель главы ведомства Евгений Забарчук.

Говоря о проблеме злостных алиментщиков, политик подчеркнул, что "хватит уже играть с ними — нужно заниматься конкретной работой, чтобы они понимали, что каждый их шаг будет связан с ограничением свободы в той степени, в которой это необходимо для обеспечения прав и свобод наших граждан".

В частности, Минюст предлагает ограничить неплательщиков алиментов в возможности поступать на государственную службу, пользоваться порталом "Госуслуги" и прочими государственными цифровыми сервисами.

Также министерство выступает за запрет должникам по алиментам открывать банковские счета, выдавать кредиты и займы, регистрировать недвижимость и автомобили.

Забарчук отметил, что сейчас в России по 120 тысячам исполнительных производств не перечисляются алименты — Минюст убежден, что "судьба 120 тысяч несовершеннолетних заслуживает того, чтобы мы в отношении таких лиц принимали максимально жесткие меры", сообщает ТАСС.

В России уже ужесточали наказание за уклонение от уплаты алиментов. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выражал надежду на то, что новые меры будут стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности.

С 25 мая 2025 года в России появится публичный ресурс должников по алиментам. В этот черный список вносят тех, кто уже привлекался к ответственности за неуплату или находится в розыске. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов уточнял, что такой сервис будет работать на официальном портале его ведомства.