Экспозицию Музея транспорта Москвы скоро пополнит легендарный "рафик"

Заниматься владельцу этой "Победы" было чем: например, регулировкой карбюратора. В современных машинах таких устройств уже нет. Впрочем, и прокатиться с ветерком на первом советском такси мало кто отказывался: автомобиль развивал скорость до ста километров в час. В салоне - комфортные кожаные сидения, но на этом удобства заканчиваются.

"Здесь нет гидроусилителя руля, нет ремней безопасности, нет подушки безопасности. Нет кондиционера, печка тоже не очень сильная. Зимой ноги очень сильно мерзли, летом здесь просто очень душно", - рассказывает Вячеслав Курицын, руководитель управления учета и хранения Музея транспорта Москвы.

Но для неискушенного послевоенного времени машина с белыми шашечками была роскошью и диковинкой. Кстати, зеленый "глаз", сигнализирующий о том, что водитель свободен, впервые появился именно на "Победе". В 1957-м на смену ей пришла "Волга". И постепенно вытеснила все остальные такси в СССР. За яркий цвет крыши ее нарекли "Красной Шапочкой" - советские люди любили давать автомобилям прозвища.

Из-за особой формы воздухозаборников этот "Запорожец" ласково называли Ушастым. Он стал настоящим народным автомобилем - стоил немного дороже тяжелых мотоциклов и был доступен для людей с инвалидностью за счет такого ручного управления. Кстати, восстановить эти элементы было сложнее всего - из-за поиска оригинальных деталей.

Реставрация экспонатов московского Музея транспорта – работа кропотливая и поэтапная. На каждый из этих автомобилей потратили около полутора лет.

"Все они достались нам в достаточно руинированном состоянии. И для многих из представленных экспонатов пришлось пользоваться услугами донора. Зачастую это сквозные коррозии кузова, это потерянные элементы двигателей", - отметила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

В плачевном состоянии попал на реставрацию и тягач ГАЗ-51П, или "газон с седлом". Его фары буквально вываливались из глазниц. В 70-х за рулем машин с таким неромантичным названием были в основном женщины. Как нельзя кстати для них стал революционный для того времени гидровакуумный усилитель тормозов – управлять габаритной машиной стало куда проще. Почти в это же время с конвейера сошел РАФ-2203 и стал прорывом в медицинском транспорте.

"Впервые в этой машине можно было перевозить сразу двух пациентов - на стационарных носилках и на переносных. Изменилось оборудование", - уточнил Курицын.

Карета скорой помощи пополнит коллекцию Музея транспорта. Остальные автомобили станут участниками выставок и обязательно покажутся на Воробьевых горах в составе ежегодного июльского ретро-парада.