Владимир Путин обсудил развитие наукоемких индустрий. Президент принял в Кремле главу "Роснано" Сергея Куликова.

Он доложил о результатах работы компании: "Преодолели кризис ликвидности – в долг больше не берем, венчур за госденьги больше не будем делать, я думаю. Реализовали ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию. Коэффициент использования бюджетных средств доведен за последние четыре года до показателя 6,2. Обсуждали с министром финансов - среди госкомпаний это неплохой результат".

Одна из главных задач - сделать так называемый диптех привлекательным для массового инвестора. Для этого доходность компаний стараются не опускать ниже ключевой ставки. Основное внимание уделяют таким сферам, как химия, энергетика, логистика, экология. Для развития науки и привлечения молодежи запустили Фонд инфраструктурных образовательных программ. К его работе привлекли более сотни университетов и НИИ, а также два с половиной миллиона школьников.