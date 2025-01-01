В Петербурге начали проверять детей мигрантов на знание русского языка

Экзамен на знание русского языка для поступления в школы Санкт-Петербурга пока попытались сдать только двое детей мигрантов — оба провалили тестирование. Об этом рассказала в среду, 21 мая, вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина

Как уточнила Потехина, было подано 14 заявок от родителей, из которых до сдачи экзамена дошли лишь два ребенка, претендующих на поступление в первый класс. Однако сдать тест он не сумели, поскольку "с очень плохим знанием языка дети приезжают".

Власти Петербурга ожидают основного наплыва желающих записать детей на экзамен в августе? непосредственно перед зачислением в школы, цитирует вице-губернатора РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что по состоянию на 13 мая поступило 1762 заявления от мигрантов, желающих записать детей на тестирование по русскому языку. 81% заявителей получили отказ в принятии документов, а из 44 прошедших тест сдали его лишь 27 человек.

Между тем глава государства Владимир Путин призвал активнее решать вопрос с нелегальными мигрантами. Он подчеркнул, что новая версия концепции миграционной политики России должна быть принята как можно скорее — уже в 2025 году.