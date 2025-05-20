Анастасия Волочкова сделала важное заявление про дочь Ариадну

Анастасия Волочкова в конце апреля выдала единственную дочь замуж. Балерина устроила наследнице "свадьбу принцессы" в одном из особняков Санкт-Петербурга.

Перед торжеством разгорелся скандал, Волочкова в интервью заявила, что брак Ариадны не продлится и года. При этом зятя балерина называла хахалем, у которого "рыльце в пушку". Дочь артистки нашла в себе силы не обращать внимание на обидные слова и свадьбу отменять не стала. Но, поговаривают, что артистка спешно покинула банкет, потому прямо при гостях подралась с мужем дочери.

Позже Анастасия назвала это бредом. Более того, Волочкова уверяет, что после торжества молодожены приехали к ней. Ариадна и Никита провели медовый месяц дома у балерины. По словам бывшей примы Большого театра, они с зятем смогли спокойно поговорить и уладить все разногласия. Теперь Анастасия называет Никиту достойным и приятным человеком.

Примирившись с дочерью, Волочкова сделала важное заявление. Она раскрыла детали своего завещания. Балерине всего 49 лет, но она уже позаботилась, чтобы все ее состояние перешло Ариадне.

"Я ждала этого момента, когда моя дочь поймет, что главный очаг здесь, это ее дом. Этот очаг я создавала для нее. Это ее комната, ее дом, это то, что мне не придется делить после моего ухода из жизни. Это все будет принадлежать ей, ведь она моя единственная дочь", — поделилась артистка в беседе с "МК".