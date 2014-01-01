Российские следователи установили факты гибели 5649 мирных жителей Донбасса с 2014 года в результате агрессии Украины. Об этом рассказал в среду, 21 мая, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Как уточнил руководитель Следкома, среди погибших — 218 несовершеннолетних. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 13 199 гражданских лиц, сообщает ТАСС.

До того Бастрыкин сообщал, что в России с 2014 года было возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских командиров и подчиненных им боевиков. Фигурантами становятся и иностранцы — за последние два месяца российские суды рассмотрели дела в отношении 23 наемников из девяти стран мира.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал, что, по данным Минздрава России, с августа 2024 года действиями Вооруженных сил Украины в регионе был причинен ущерб здоровью 791 человека, из них 288 погибли.