Меган Маркл решила развестись с принцем Гарри

Буквально на днях принц Гарри и малоизвестная американская актриса Меган Маркл отмечали годовщину свадьбы. Вот уже семь лет они вместе. Пара воспитывает сына Арчи и дочь Лилибет. Меган при любой возможности старается демонстрировать идиллию в семье: когда они с Гарри выходят в свет вместе, она то и дело льнет к мужу, приобнимает его, берет за руку.

Однако ходят слухи, что Маркл на самом деле крайне недовольна принцем. Поговаривают, что ей не нравится желание Гарри помириться с британскими родственниками, в частности, с отцом, королем Карлом III, и старшим братом, принцем Уильямом. Также ее не радует перспектива в случае примирения возвращения в Великобританию.

А еще в близком кругу утверждают, что Меган буквально вне себя из-за того, что ей приходится работать больше, чем Гарри. Она-то надеялась, что, раз вышла замуж за принца, будет купаться в деньгах, но по факту состояние супруга оставляет желать лучшего. По слухам, именно поэтому Маркл и запустила свое кулинарное шоу и продажу продуктов питания. А постоянный хейт и критика со стороны общественности буквально добивают ее. Поэтому Меган решила развестись с Гарри, утверждает Radar Online.

"Меган хочет попасть в клуб миллиардеров... Она думала, что вышла замуж за своего принца, но, похоже, он снова превратился для нее в лягушку, потому что не может обеспечить ей тот уровень жизни, которого она хочет", - судачат знакомые Маркл.