В Читинском районе тушат сильный лесной пожар

Сильный лесной пожар бушует в Читинском районе Забайкальского края. Стена пламени, подгоняемая сильным ветром, приближается к населённому пункту. Возгорание находится всего в километре от села Татаурово.

Спасателям удалось потушить верховой пожар. Но, по словам очевидцев, из-за сильного ветра он перекинулся на близлежащий детский лагерь "Огонёк". Там локализовали возгорание на площади 1 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, огонь уничтожил несколько строений. Продолжается тушение. А у села Татаурово сейчас спасатели тушат кромку низового пожара. В работах принимают участие 50 человек - сотрудники МЧС и волонтёры.

Для помощи в ликвидации возгорания выехала лесопожарная группа. Из-за сильного задымления в районе ЧП перекрыли движение на участке федеральной трассы "Байкал". По факту лесного пожара прокуратура Забайкальского края начала проверку.