Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию, заявил Сергей Лавров. Он напомнил, что Запад уже не раз закрывал глаза на нарушения Киевом достигнутых договоренностей. Министр отметил, что лидеры Франции и Великобритании истерично требуют от США присоединиться к антироссийским действиям, тем самым делая ставку на конфронтацию, а не на примирение. Ну а киевский режим нагло в Европе уничтожает несогласных с его политикой.

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